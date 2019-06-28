У столиці Грузії Тбілісі антиурядові мітинги не вщухали до ночі. Люди протестували проти насильства з боку поліції та вирушили до резиденції лідера правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії. На знак протесту демонстранти показували жовті картки як символічне попередження на адресу уряду. Інші протестувальники на моторолерах проїхали вулицями столиці з повітряними кулями з написами «Go home», прив’язаними до скутерів.