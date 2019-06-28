Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Червень 2019, Київ 14:26
Відео

Жовті картки та повітряні кулі. Нічні протести у Грузії – відео

Жовті картки та повітряні кулі. Нічні протести у Грузії – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У столиці Грузії Тбілісі антиурядові мітинги не вщухали до ночі. Люди протестували проти насильства з боку поліції та вирушили до резиденції лідера правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії. На знак протесту демонстранти показували жовті картки як символічне попередження на адресу уряду. Інші протестувальники на моторолерах проїхали вулицями столиці з повітряними кулями з написами «Go home», прив’язаними до скутерів.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG