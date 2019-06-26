У Запоріжжі мітингували на підтримку Грузії

У центрі Запоріжжя на бульварі Шевченка 25 червня відбулася акція на підтримку Грузії. Її учасники принесли з собою національні прапори України і Грузії та плакати з написами «Підтримуємо братів грузинів», «Україна з Грузією».

«Саме зараз грузини перебувають у дещо турбулентній ситуації, і ми вважаємо, що та ситуація, яка склалася, була спровокована Російської Федерацією, адже ми – ані грузини, ані українці – не можемо допустити, щоб член російської Державної думи, який голосував свого часу за анексію Абхазії, всівся у крісло спікера парламенту Грузії. Ми вважаємо, що це не припустимо, бачимо, до чого це призвело в Грузії. Вважаємо, що ми і грузини – це дійсно брати. Ми маємо спільну історію, маємо спільну дружбу і маємо спільного ворога, тому вважаємо, що нам необхідно підтримати Грузію так само, як Грузія підтримує нас всі ці п’ять років», – заявив організатор акції Прохор Казбеков.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.