Протестувальники не залишають вулиці Тбілісі, опозиційному лідеру загрожує арешт

У столиці Тбілісі Грузії 25 червня шостий день поспіль тривали протести із вимогою відставки міністра внутрішніх справ.

Протестувальники також висловлювали обурення повідомленням про те, що опозиційному депутатові через антиурядові протести загрожує арешт.

Колишній президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі приєднався до демонстрантів, що зібралися перед будівлею парламенту ввечері 25 червня і вислови свою підтримку учасникам акції.

Декілька протестувальників оголосили, що починають голодування. Як повідомили Радіо Свобода у Міністерстві охорони здоров’я, одного з них забрали до лікарні через низький рівень цукру в крові.

Серед іншого протестувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії, якого вони звинувачують у застосуванні надмірної сили до протестувальників п’ять днів тому.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.