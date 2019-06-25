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25 Червень 2019, Київ 10:03
Новини | Міжнародні

Протести в Грузії не припиняються, попри обіцяні владою реформи

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня

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У столиці Тбілісі Грузії 24 червня п’ятий день поспіль тривали протести після того, як владна партія не змогла виконати всіх вимог протестувальників.

Декілька тисяч протестувальників зібралися біля будівлі парламенту Грузії ввечері 24 червня, заблокувавши рух проспектом Руставелі, головною вулицею Тбілісі.

Голова владної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі напередодні повідомив, що парламентські вибори в Грузії в 2020 році будуть проводитися за пропорційною системою, і під час виборів не буде прохідного бар’єру для партій.

/**/ /**/ /**/ Учасник протесту у Тбілісі, 24 червня 2019 року
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Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну, починаючи з 2020 року, була однією з вимог тисяч демонстрантів, які протестують на вулицях грузинської столиці з 20 червня.

21 червня на вимогу протестувальників пішов у відставку спікер парламенту Іраклі Кобахідзе.

Водночас лідери протестувальників заявили, що акції триватимуть доти, поки не будуть виконані всі їхні вимоги, зокрема відставка міністра внутрішніх справ Грузії, звільнення затриманих під час першої ночі акцій протестувальників і покарання поліцейських, які застосували силу до демонстрантів.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

«Гудок проти окупації». Грузинські автомобілісти підтримують антиурядові протести – відео
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«Гудок проти окупації». Грузинські автомобілісти підтримують антиурядові протести – відео

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Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.

Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото
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Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото

Тисячі демонстрантів зібралися 23 червня у столиці Грузії Тбілісі, закликаючи до відставки деяких вищих посадових осіб і дострокових виборів

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