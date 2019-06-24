Влада Грузії погодилася на вимогу протестувальників змінити виборчу систему

Парламентські вибори в Грузії в 2020 році будуть проводитися за пропорційною системою, повідомив 24 червня голова владної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі.

Крім того, за його словами, під час виборів не буде прохідного бар’єру для партій.

Зміна виборчої системи зі змішаної на пропорційну, починаючи з 2020 року, була однією з вимог тисяч демонстрантів, які протестують на вулицях грузинської столиці з 20 червня.

Лідери протестів заявили, що мітинги триватимуть доти, поки не будуть задоволені їхні вимоги, зокрема заклик до міністра внутрішніх справ піти у відставку. Мітингувальники також вимагають звільнення учасників акцій, заарештованих у першу ніч протестів, і покарання правоохоронців, які застосовували насильство проти людей.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

21 червня через ці події подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Але ввечері того дня демонстранти зібралися знову.