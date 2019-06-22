У Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і відставок

У столиці Грузії Тбілісі, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, відбувається чергова акція протесту з вимогами звільнити затриманих під час розгону демонстрації в ніч із 20 на 21 червня. Демонстранти, які зібралися вже третій вечір поспіль, заявляли, що дають на це часу владі до кінця дня.

Вони також вимагають відправити у відставку міністра внутрішніх справ країни і ще деяких посадовців і покарати тих поліцейських, які жорстоко розганяли людей.

Крім того, лунають заклики до дострокових парламентських виборів.

Акція наразі триває без значних інцидентів. Поліція відгородила будівлю парламенту металевими загорожами.

Протести у Тбілісі почалися 20 червня після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Ці протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

21 червня через ці події подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Але ввечері того дня демонстранти зібралися знову.