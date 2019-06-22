Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Червень 2019, Київ 01:27
Новини | Міжнародні

У Грузії тривають протести з вимогами звільнення затриманих і відставок

Під час акції 22 червня 2019 року

Дивитись коментарі

У столиці Грузії Тбілісі, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі, відбувається чергова акція протесту з вимогами звільнити затриманих під час розгону демонстрації в ніч із 20 на 21 червня. Демонстранти, які зібралися вже третій вечір поспіль, заявляли, що дають на це часу владі до кінця дня.

Вони також вимагають відправити у відставку міністра внутрішніх справ країни і ще деяких посадовців і покарати тих поліцейських, які жорстоко розганяли людей.

Крім того, лунають заклики до дострокових парламентських виборів.

Акція наразі триває без значних інцидентів. Поліція відгородила будівлю парламенту металевими загорожами.

Під час акції 22 червня 2019 року
Під час акції 22 червня 2019 року

Протести у Тбілісі почалися 20 червня після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Ці протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

21 червня через ці події подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Але ввечері того дня демонстранти зібралися знову.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG