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22 Червень 2019, Київ 13:22
Новини | Міжнародні

Кремль назвав умовою відновлення авіасполучення з Грузією «зникнення загрози для росіян»

Пєсков назвав умову відновлення авіаперевезень в Грузію

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав умовою відновлення авіаперевезень в Грузію «зникнення загрози для росіян». Про це він розповів ввечері 21 червня агентству РБК.

«Ситуація у Грузії повинна нормалізуватися, і повинні зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян», – заявив він.

Як буде оцінюватися відсутність загроз – Пєсков не повідомив.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

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