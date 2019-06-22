Кремль назвав умовою відновлення авіасполучення з Грузією «зникнення загрози для росіян»

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав умовою відновлення авіаперевезень в Грузію «зникнення загрози для росіян». Про це він розповів ввечері 21 червня агентству РБК.

«Ситуація у Грузії повинна нормалізуватися, і повинні зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян», – заявив він.

Як буде оцінюватися відсутність загроз – Пєсков не повідомив.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.