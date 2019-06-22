У лікарнях залишаються 52 постраждалих під час акції протесту в центрі Тбілісі

У різних клініках Тбілісі залишаються 52 людини, які постраждали під час акції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі. За даними Міністерства охорони здоров’я Грузії, стан здоров’я переважної більшості пацієнтів стабільний, деякі з них сьогодні залишать медичні установи.

У хірургічному відділенні клініки Інгороква залишаються дев’ять пацієнтів, яких прооперували. За словами лікарів, швидше за все вже в понеділок всі вони залишать медустанову, повідомляє Громадський мовник Грузії.

Що стосується інших постраждалих, 11 пацієнтів залишаються в «Нью-госпіталі». За інформацією клініки, у жодного з пацієнтів немає травм, які несуть загрозу життю. Ще чотири пацієнти залишаються в лікарні Гудушаурі. Як кажуть в клініці, їх, ймовірно, випишуть до кінця дня.

У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.