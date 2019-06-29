ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі на дочасних виборах в Раду

Центральна виборча комісія на засіданні 29 червня ухвалила рішення про реєстрацію партії екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

За даними ЦВК, зареєстровано 88 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку партії в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 9 кандидатів – в одномандатних виборчих округах.

Повідомляється, що реєстрація проведена на виконання рішення Верховного суду України.

У партії Саакашвілі реєстрацію на виборах назвали «кроком до перемоги».

Раніше сьогодні Верховний суд України підтвердив рішення апеляційної інстанції дозволити партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» реєструватися для участі у виборах.

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил». Пізніше, 25 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК, яким вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.