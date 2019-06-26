У ЦВК наполягають на законності відмови у реєстрації Саакашвілі

Центральна виборча комісія впевнена в законності відмов у реєстрації на парламентських виборах списку Комуністичної партії України та партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил». Про це на прес-конференції в Києві заявила голова ЦВК Татяна Сліпачук.

«На сьогодні ми маємо 32 позивні заяви в судах, з них у позовах відмовлено вже в чотирьох випадках і рішення набрали законної сили, задоволена одна заява, на розгляді наразі перебувають 27 заяв. Щодо рішень суду з тих заяв, які розглядаються саме сьогодні, то вже задоволено три позовні заяви, відмовлено в позові у восьми випадках і рішення ще не набрали законної сили, з них призначена одна апеляція. Крім того, призначені до розгляду на 26 і 27 червня 16 заяв», – заявила Сліпачук.

Вона додала, що дві з цих позовних заяв стосуються Саакашвілі та КПУ. При цьому у ЦВК наголошують, що суд не може зобов’язати комісію зареєструвати певних осіб кандидатами, він може лише зобов’язати переглянути питання щодо реєстрації.

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил».

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 25 червня ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК. Суд вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою. Про таке рішення суду повідомили сам голова партії Міхеїл Саакашвілі та його соратник Давид Сакварелідзе.