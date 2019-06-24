Саакашвілі про відмову ЦВК реєструвати кандидатів від його партії: «юристи розрулюють ситуацію»

Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі розкритикував Центральну виборчу комісію України за відмову реєструвати кандидатів від його партії на позачергових парламентських виборах.

«Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК», – написав Саакашвілі у Facebook.

У відеозаяві, оприлюдненій у Facebook, Саакашвілі заявив, що зараз юристи партії працюють над тим, щоб владнати ситуацію.

«Сподіваюся, що в умовах президента Зеленського ми зможемо прорвати цей ідіотизм… Вони чіпляються до юридичних деталей, але в нас найкращі юристи, яку розрулюють цю ситуацію… Все одно ми прорвемося і підемо своїм списком на вибори», – заявив Саакашвілі 24 червня.

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил».

Центрвиборчком нагадав, що позачергові вибори були призначені указом президента від 21 травня.

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«Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії «РНС» питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений», – заявили у ЦВК.

Комісія також вважає, що позачерговий з’їзд «Руху нових сил», що був скликаний 10 червня та на якому було затверджено виборчий список кандидатів, «відбувся у порушення вимог статуту цієї партії».

Всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах було зареєстровано 1 593 кандидати в народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

Всього станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1 743 кандидати в народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.