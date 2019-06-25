Партія Саакашвілі виграла суд: ЦВК має зареєструвати список «Руху нових сил»

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 25 червня ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК. Суд вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою. Про таке рішення суду повідомили сам голова партії Міхеїл Саакашвілі та його соратник Давид Сакварелідзе.

Речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відреагувала на це судове рішення в мережі Twitter. «Партія Саакашвілі виграла суд проти ЦВК. Суд зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи і зареєструвати список... Цей день сьогодні закінчиться?!» – написала речниця.

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил».

Центрвиборчком нагадав, що позачергові вибори були призначені указом президента від 21 травня.

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«Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії «РНС» питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений», – заявили у ЦВК.

Комісія також вважає, що позачерговий з’їзд «Руху нових сил», що був скликаний 10 червня та на якому було затверджено виборчий список кандидатів, «відбувся у порушення вимог статуту цієї партії».

Всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах було зареєстровано 1 593 кандидати в народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

Всього станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1 743 кандидати в народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.