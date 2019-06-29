Верховний суд визнав правомірним дозвіл партії Саакашвілі брати участь у виборах

Верховний суд України розглянув скаргу з боку Центральної виборчої комісії і підтвердив рішення апеляційної інстанції дозволити партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» реєструватись для участі у виборах.

Трансляцію засідання «Рух нових сил» проводив вночі на своїй сторінці у Facebook.

Як заявив представник партії Давид Сакварелідзе, він та його колеги планують сьогодні ще раз подати заяву про реєстрацію у виборах.

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил».

Пізніше, 25 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення за позовом партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» до ЦВК, яким вирішив задовольнити заяву позивача, який вимагав від Центрвиборчкому скасувати рішення про відмову в реєстрації як списку партії Саакашвілі, так і кандидатів у мажоритарних округах, висунутих цією політичною силою.

Як заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, станом на 26 червня суди розглядали 32 позовні заяви щодо відмови в участі у виборах.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.