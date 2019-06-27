У списках партій балотується 115 чинних народних депутатів – КВУ

Відповідно до аналізу Комітету виборців України, із виборчих списків 21 політичної партії чинні народні депутати присутні в списках 11 політичних сил, всього у цих списках балотується 115 нинішніх народних обранців.

«Найбільше чинних нардепів висунуто партією «Європейська солідарність» – 21 кандидат є чинним народним депутатом. На другому місці – «Батьківщина» (17 кандидатів), на третьому – Радикальна партія Олега Ляшка (16 кандидатів)», – повідомили у КВУ.

За даними комітету, у виборчих списках партій також 25% кандидатів або кожен четвертий є безпартійним. Не є членами партій, від яких висуваються, 666 кандидатів із загалом понад 2600, додали у КВУ.

«Серед політичних сил найбільше безпартійних кандидатів у політичної партії «Партія Шарія» (69% безпартійні), «Слуги народу» (57%), ВО «Факел» (54%), «Опозиційний блок» (48%), «Голос» (48%). Натомість, жодного безпартійного кандидата немає у виборчому списку партії «Сила людей», – йдеться в повідомленні.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.