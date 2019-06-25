Партія «Слуга народу» звернеться до поліції через реєстрацію кандидатів-клонів

Партія «Слуга народу» подасть скаргу до управління Національної поліції через реєстрацію кандидатів клонів. Про це Радіо Свобода повідомив юрист, член партії «Слуга народу» Вадим Галайчук.

«Ми вважаємо, що такі дії, які наші недобросовісні конкуренти вчиняють, а саме реєструючи «двійників», реєструючи людей, які нібито ідуть під прапорами партії «Слуга народу», це чистий обман виборців. Це кримінальне діяння, передбачене 157 статтею (Перешкоджання здійсненню виборчого права, – ред.) Кримінального кодексу України. А тому ми сподіваємося, що поліція проявить належну оперативність і буде розслідувати», – наголосив Галайчук.

Він зазначив, що остаточна кількість кандидатів-клонів стане відома після завершення реєстрації, а наразі їх близько 40. Вони використовують як назву партії «Слуга народу», так і прізвище президента Володимира Зеленського, а також вираз «ЗеКоманда».

Про реєстрацію кандидатів-клонів раніше повідомляли у Комітеті виборців України.

21 червня стало відомо, що напередодні ввечері президентська партія «Слуга народу» подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.