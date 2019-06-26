ЦВК визначила, як розташуються політичні партії у виборчому бюлетені

Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування з позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Політичні партії будуть розміщені у виборчому бюлетені у такій черговості:

1. «Опозиційний блок»

2. «Сила і честь»

3. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

4. «Патріот»

5. «Сила людей»

6. «Опозиційна платформа – За життя»

7. «Партія зелених України»

8. «Всеукраїнське об’єднання Факел»

9. «Об’єднання Самопоміч»

10. «Європейська Солідарність»

11. «Українська стратегія Гройсмана»

12. «Громадянська позиція»

13. «Соціальна справедливість»

14. «Слуга народу»

15. «Сила права»

16. «Радикальна партія Олега Ляшка»

17. «Партія Шарія»

18. «Голос»

19. «Незалежінсть»

20. Аграрна партія України

21. Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

На сьогодні ЦВК зареєструвала 841 кандидата у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.