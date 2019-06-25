Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Червень 2019, Київ 16:12
Новини | Політика

Литвин заявив, що ЦВК відмовила в реєстрації його «двійнику»

Литвин заявив, що вже отримав посвідчення про реєстрацію кандидатом на парламентських виборах

Дивитись коментарі

Народний депутат України Володимир Литвин заявив, що Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації не йому, а його «двійнику».

«Оприлюднена у ЗМІ інформація про те, що ЦВК відмовила мені у реєстрації кандитатом у народні депутати України, не відповідає дійсності. Насправді рішення ЦВК про відмову у реєстрації стосувалось мого двійника. Посвідчення про реєстрацію отримав напередодні, 23 червня. Про що є відповідна інформація на сайті Центральної виборчої комісії», – зазначив Литвин.

Напередодні ЦВК повідомила, що 24 червня відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України відеоблогеру Анатолію Шарію, включеному до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія», а також кандидату-самовисуванцю Литвину В.М.

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Нагору
XS
SM
MD
LG