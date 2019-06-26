(Друкуємо мовою оригіналу)

В Грузии продолжаются акции протеста, спровоцированные выступлением депутата Госдумы Росии Сергея Гаврилова из кресла спикера в грузинском парламенте. Грузинская оппозиция вытолкала Гаврилова из парламента, а возмущенные люди попытались штурмовать его здание. Российская власть увидела в этом «русофобию» и запретила россиянам посещать Грузию, а «Роспотребнадзор» заявил о падении качества грузинских вин.

Зачем Россия провоцирует грузин? Как грузины допустили выступление российского депутата в своем парламенте, который поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии? И может ли такое случиться в Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт по национальной безопасности и обороне «Украинского института будущего» Ираклий Джанашия, собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк и грузинский журналист, редактор издания JAMnews Димитри Авалиани.

– Ираклий, у всего того, что происходит в Грузии, есть внутриполитический контекст, но самый главный вопрос, который, наверное, волнует украинцев: каким образом грузины допустили выступление Сергея Гаврилова, депутата Коммунистической партии Российской Федерации, который неоднократно выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии? Как он очутился в кресле грузинского парламента?

Ираклий Джанашия: Здесь два момента. Первое: среди грузин, и не только, идет спор – это была провокация со стороны России или ошибка со стороны грузинского руководства.

Я склоняюсь ко второму варианту. Потому что хоть и говорят, что не стоит недооценивать Российскую Федерацию, но в некоторых случаях, и в данном случае тоже, ее не стоит и переоценивать. Я думаю, это был epic fail (эпический провал – ред.) Российской Федерации, грузинского правительства.

С точки зрения Гаврилова, как он описывает ситуацию уже после того, как его вытолкали из кресла спикера, из парламента, из страны, когда он уже приехал в Россию жаловаться, какие грузины «русофобы». Он примерно говорил, что приехал в Грузию, встретили хорошо, с широкой душой, попал в парламент, сказали сесть в кресло спикера – сел в кресло спикера, сказали нажать кнопку и говорить – нажал кнопку и сказал: «Здравствуйте, товарищи», и тут такое началось… Прибежали люди, вытолкали из кресла, облили водой, угрожали расправой. И убежал.

Как все дело обстояло на самом деле. Господин Гаврилов за сутки до инцидента был на встрече с журналистом. Ему задали вопрос, не чувствует ли Гаврилов дискомфорт, находясь в стране, которая на 20% оккупирована Россией. На что Гаврилов сказал, что нисколечко не чувствует, более того, он счастлив находиться здесь, ибо Грузия – его родина.

И тут у грузин идет разрыв шаблона, потому что Гаврилов не является грузином, он родился в России, является православным членом Коммунистической партии. Грузины воспринимают его слова примерно со следующим контекстом. Коммунист, который считает, что весь Советский Союз – его родина, а значит все они – отпавшие республики от Советского Союза – тоже его родина. А раз Советского Союза нет, остается Россия, то Грузия – часть России. Он такой посыл подает.

Уже позже Сергей Гаврилов уточнил, что он имел в виду, что его дедушка, который воевал во Второй мировой войне, является грузином, погиб и похоронен на территории Грузии. Все равно такой полет души грузины не сильно оценили по причине, что раз ты такой грузин, то почему ты выступаешь и говоришь, что Абхазия и Южная Осетия – это непризнанные республики. И уже на следующий день происходит этот инцидент.

– Введите немного в контекст. Вы в своей статье говорили, что это точно так же, если бы помощник президента России Владислав Сурков сел в кресло украинского парламента и сел на место Андрея Парубия. Но украинцы бы возмутились, если бы Сурков пересек границу Украины. С каких пор грузины привечают на своей территории депутатов российской Госдумы?

После окончания войны и после ухода Саакашвили от власти Грузия взяла вектор на утепление отношений с Российской Федерации

​Ираклий Джанашия: После окончания войны и после ухода Саакашвили от власти Грузия взяла вектор на утепление отношений с Российской Федерации. Это один из приоритетов. Когда я приезжал в Грузию и спрашивал их отношение, я слышал примерно следующее: «А куда нам деваться, вот Россия под боком». Единственный вариант – как-то наладить отношения. Других вариантов у них нет.

Другой пункт, который я услышал, их стратегия на провокации со стороны России – не обращать внимание. Это логика обреченного на смерть. Россия берет границу с Южной Осетией и передвигает ее вперед. Грузин, проснувшись и выйдя к себе во двор, видит, что граница переходит через его сад. И грузинское общество это видит. После этого южные осетинцы арестовывают этого человека и забирают его в Цхинвали, может быть потом возвращают, а может и нет.

Месяц назад была ситуация, когда молодой человек прогуливался рядом с границей Абхазии. Раньше это была земля Грузии, а уже сегодня это резко стало землей Абхазии. Его схватили, затащили в Сухуми и через два часа объявили, что он покончил жизнь самоубийством. Когда вернули тело домой, у молодого человека обнаружили множественное внутреннее кровоизлияние. Это примерно те провокации, которые идут со стороны Российской Федерации.

– И которые грузинская власть призывает игнорировать?

Ираклий Джанашия: Да.

– А есть ли в Грузии гражданское общество, которое могло бы не допустить визитов депутатов российской Госдумы? Тем более таких одиозных, как Сергей Гаврилов.

Если россиянин приезжает в Грузию, то он приезжает с деньгами и эти деньги нужны

​Ираклий Джанашия: Я забыл добавить еще один момент. После окончания войны была принята стратегия, что Грузии нужны деньги и это туризм. Если россиянин приезжает в Грузию, то он приезжает с деньгами и эти деньги нужны. Депутаты и чиновники – это одно дело, их в Грузии не привечают, но запретить им въезд они не могут. Более того, россиянин может въехать на территорию Грузии без визы, а грузин на территорию России должен пройти через горы бюрократически процедур.

– Могут ли грузины обойтись без российских денег, без российских туристов?

Ираклий Джанашия: Если раньше это было необходимо, то сегодня уже нет. Это наглядно показал анализ грузинского банка TBC. Сегмент российского туризма от общего объема составляет 10% – это 1,7 миллиона человек в год. Они могут погасить эту дыру, уже это делают.

– Димитри, что сейчас происходит на улицах Тбилиси? Продолжают ли люди протестовать? И чего требуют?

Димитри Авалиани: Сейчас затишье на улицах, но каждый день в семь вечера собирается митинг и так уже идет несколько день. Главные требования у протестующих – отставка министра внутренних дел, освобождения задержанных во время разгона акции и наказание тех, кто применил насилие по отношению к демонстрантам. Одно из главных требований – переход выборов на пропорциональную систему по партийным спискам. Было объявлено, что правительство согласилось его выполнить. Но остальные требования отказываются выполнять. Парламент отказался даже рассматривать вопрос отставки министра. И все выступавшие представители парламентского большинства возложили на оппозицию вину за то, что произошло 20-21 июня.

Слушатель: У нас сейчас будут выборы в парламент. И некоторые украинцы считают, что премьер-министром может стать человек из «Оппоблока». Не будет так, как в Грузии, когда в парламент будут приглашать депутатов из России?

Основная цель России, после того, что побили горшки с Грузией – грядущие выборы как в Украине, так и в Грузии

​Ираклий Джанашия: Искренне надеюсь, что они это делать не будут. Но ничего не исключаю. Основная цель России после того, что побили горшки с Грузией – грядущие выборы как в Украине, так и в Грузии.

Они пытаются, особенно в Грузии, создать ситуацию, где пройдут несколько мелких партий и будут иметь паритет. Все эти партии будут идти в разные стороны, никакой коалиции не будет, страна будет буксовать на месте. Страна буксует – она слабеет, а если слабеет, то России это на руку.

Одно хорошо, что партия «Слуга народа» пытается взять абсолютное большинство. И если такое будет, то вариант событий, о котором вы говорите, пока невозможен в Украине. Если к этому присоединится партия «Народный фронт» и партия Порошенко, они тоже этого не допустят, они все антироссийские.

– О чем рассказывают сейчас российские федеральные СМИ? Насколько велик накал?

Когда все события происходили, то Грузию и Украину объединили в одно целое как коллективного общего российского врага

​Роман Цымбалюк: Я думал, что рубильник ненависти будет переведен временно с Украины на Грузию, но Парламентская ассамблея Совета Европы не дала это сделать и сейчас грузинская тема ушла на второй план. Когда все события происходили, то Грузию и Украину объединили в одно целое как коллективного общего российского врага. И жесткая реакция российских властей говорит о том, что они изначально были намерены пойти на конфронтацию. Ведь могли же не заметить это мероприятие, а сейчас вводят максимальные ограничения.

– Сергей Гаврилов не видит ничего странного в том, что выступает в грузинском парламенте из кресла спикера, в то же время поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии. Верят люди в то, что говорят?

Роман Цымбалюк: Гаврилов же не на парашюте в это кресло приземлился. Он приехал по приглашению официальных властей Грузии и это мероприятие согласовано с властью Грузии. Просто спустя 11 лет после войны грузинские власти, как я понимаю, решили, что уже раны не болят и можно каким-то образом улучшать отношения. Но выяснилось, что как только россиян увидели, произошел взрыв.

Нас же ждет то же самое. У нас есть партии, которые открыто выступают на российской стороне и через какое-то время, если так будет продолжаться, возможно любое развитие событий.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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