Суд зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування партій перед виборами

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав Центральну виборчу комісію провести повторне жеребкування серед партій перед достроковими парламентськими виборами в Україні для визначення їхніх номерів у бюлетені. Про це на засіданні ЦВК 4 липня повідомила її голова Тетяна Сліпачук.

При цьому вона додала, що на даний час надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів. За словами Сліпачук, ЦВК оскаржуватиме рішення суду.

26 червня Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування.

У ЦВК заявили, що зміна номерів партій у бюлетені може призвести до дезорієнтації виборців, оскільки під час здійснення агітації політичні партії використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації у виборчому бюлетені.

Міхеїл Саакашвілі згодом заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і що його політична сила не має наміру ініціювати проведення якихось бюрократичних процедур.

3 липня Аграрна партія України заявила, що подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.