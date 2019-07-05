Кабінет міністрів призначив Нефьодова керівником Державної митної служби

Кабінет міністрів України призначив першого заступника міністра економічного розвитку Максим Нефьодов керівником Державної митної служби.

«Сьогодні конкурс розблокований, завершений, оголошений переможець. Максим Нефьодов – сьогодні ти отримаєш білет на війну з тіньовиками. І так, як я свого часу підтримував ProZorro, дерегуляцію, я так само буду підтримувати твою діяльність на митниці. Потрібен результат: білий бізнес має працювати швидко, а всі схеми мають бути ліквідовані на системному рівні», – сказав прем’єр Володимир Гройсман.

25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділивДержавну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.