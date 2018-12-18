Кабінет міністрів розділив ДФС на податкову та митну служби

Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби, повідомило Міністерство фінансів України.

Це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

«Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів», – сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Конкурс на керівників новоутворених відомств планують провести протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.