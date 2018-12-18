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18 Грудень 2018, Київ 16:42
Новини | Політика

Кабінет міністрів розділив ДФС на податкову та митну служби

Мінфін: конкурс на керівників новоутворених відомств планують провести протягом трьох місяців

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Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби, повідомило Міністерство фінансів України.

Це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

«Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів», – сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Конкурс на керівників новоутворених відомств планують провести протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

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