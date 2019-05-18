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18 травня 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

Нефьодов не виключає, що політична сила «Люди важливі» піде на вибори в Раду

Нефьодов: суть – це те, що ми хочемо створити першу ідеологічну партію в Україні

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Політична сила «Люди важливі» може взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він заявив, що 25 травня відбудеться перший з’їзд політичної сили, на якому мають оголосити про створення партії.

«Збираємо 10 тисяч підписів. І рухаємося вперед… Подивимося. Можливо, до Верховної Ради. Можливо, до місцевих рад і так далі. Але це, скоріше, форма об’єднання. Форма, а не суть. Суть – це те, що ми хочемо створити першу ідеологічну партію в Україні. Партія, яка заснована не тому, що це партія, як кажуть, Іванова, Петрова чи, не дай Боже, Максима Нефьодова (не треба такого!), а це партія, яка поширює ті ідеї, про які я сказав», – сказав Нефьодов в інтерв’ю Радіо Свобода.

/**/ /**/ /**/ Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
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Настає час нашого покоління – людей без ностальгії за СРСР – Нефьодов

Він зазначив, що до політичної сили входять, зокрема, депутат Київської ради та голова депутатської групи «Київська команда» Сергій Гуськовський, голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук й виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

/**/ /**/ /**/ Чергові вибори парламенту мають відбутися восени 2019 року. «Люди важливі» ще не стали партією офіційно, але вже заявили про готовність брати участь у виборах
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«Ідея ж у тому, що ми хочемо боротися за рівні права гри для всіх. Так, справді настає час для нашого покоління. Я завжди кажу, що це навіть не питання визначення – люди менше якогось віку чи старше якогось віку і так далі – це люди, які виросли без згадки про СРСР і без ностальгії про нього», – заявив Нефьодов.

Чергові парламентські вибори заплановані на кінець жовтня 2019 року.

Нефьодов про ProZorro, президентство і поради Бендукідзе
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Нефьодов про ProZorro, президентство і поради Бендукідзе

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