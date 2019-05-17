Завдяки ProZorro держава заощадила майже 80 мільярдів гривень за 4 роки – Нефьодов

За чотири роки існування система електронних закупівель ProZorro заощадила майже 80 мільярдів гривень державних коштів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

«Для платників податків це вилилося в економію, яка вже підбирається до 80 мільярдів гривень. Це з 2015 року. Для українського бізнесу це вилилося в те, що в нас найбільша частка малого і середнього бізнесу в закупівлях в Європі. Це вилилося в тому, що більше половини опитаних вважає, що ця реформа призвела до суттєвого зменшення корупції і проблем у закупівлях», – зазначив Нефьодов.

Відповідаючи на запитання про критику роботи ProZorro, Нефьодов наголосив, що система потребує вдосконалення, а реформа впроваджена приблизно наполовину. Однак, зауважив він, попри це вона докорінно змінила ситуацію в держаних закупівлях.

«Чи є там корупція? На жаль, є. І вона є, на жаль, в будь-якій європейській країні. І сказати, що ми її побороли – це, м’яко кажучи, смішно. В країні проводяться 5 тисяч тендерів на день. І, звичайно, якась частина з них – вони корупційні. А ще більша частина з них просто непрофесійні, коли не дуже якісні закупівельники купують на «тяп-ляп». Знаєте, є таке слово «освоїти бюджетні кошти». Чи стала ситуація набагато кращою з 2014 року, коли ця реформа була тільки в мрії? Так, звичайно стала. І порівнюючи те, що було за часів Януковича, це просто космос», – сказав Нефьодов.

ProZorro – система електронних майданчиків, на яких відбуваються електронні аукціони, де перемагає найдешевша пропозиція.

Аукціони в ProZorro проходять щодо всіх державних закупівель для товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень. Для замовників, які здійснюють свою діяльність в окремих сферах господарювання, так званні монополісти, вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує мільйон гривень і для робіт – дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень.

Із 1 серпня 2016 року ProZorro стало обов’язковим для всіх замовників державних закупівель.

Повністю інтерв’ю з першим заступником міністра економрозвитку України Максимом Нефьодовим дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 18 травня.