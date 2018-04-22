47 мільярдів гривень складає очікувана економія в ProZorro станом на квітень – #Точно

Очікувана економія в системі електронних закупівель ProZorro станом на середину квітня 2018 року складає 47,1 мільярда гривень. Така інформація міститься на офіційному порталі аналітики Business Intelligence Prozorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Загалом в системі ProZorro зареєстровано понад 31 тисячу організаторів торгів, які оголосили 1,83 мільйона тендерів на суму понад 1,32 трильйона гривень.

ProZorro – це система електронних майданчиків, на яких відбуваються електронні аукціони, де перемагає найдешевша пропозиція.

Аукціони в ProZorro проходять щодо всіх державних закупівель для товарів і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 мільйона гривень. Для замовників, які здійснюють свою діяльність в окремих сферах господарювання, так званні монополісти, вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує мільйон гривень і для робіт – дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень.

Із 1 серпня 2016 року ProZorro стало обов`язковим для всіх замовників державних закупівель. На той час очікувана економія склала 2,63 мільярда гривень.

У січні цього року Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» щодо здійснення моніторингу закупівель в системі ProZorro.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, новий закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель із метою попередження порушень у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх стадіях закупівлі.