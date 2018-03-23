ProZorro продає два пам’ятники Леніну

ProZorro.Продажі продає два пам’ятники Володимиру Леніну.

«Лот складається аж з двох предметів – пам’ятника Леніна з бронзи, що важить 5,500 кілограмів та другого пам’ятника Леніна з чорного металу, вагою 100 кілограмів. Друзі, у нас тут не просто металобрухт, а аж два Леніна в одному лоті!», – повідомляє ProZorro.Продажі на своїй сторінці в Facebook.

Проведення аукціону заплановане на 2 квітня, початкова ціна продажу лоту – майже 500 тисяч гривень.

Верховна Рада у квітні 2015 року схвалила законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

Як заявляв в ефірі Радіо Свобода директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, в Україні декомунізація фактично завершена, демонтували майже всі пам’ятники Леніна.

ProZorro.Продажі – це електронна торгова система, проект розпочав роботу зі співпраці із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) – реалізації майна неплатоспроможних банків 24 червня 2016 року. З 31 березня 2017 року проект ProZorro.Продажі почав реалізовувати майно державних і комунальних підприємств.