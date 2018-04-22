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22 Квітень 2018, Київ 18:22
#Точно

Понад 47 мільярдів гривень складає очікувана економія в ProZorro станом на квітень

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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