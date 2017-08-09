Майже 12 тисяч гривень штрафу отримав бухгалтер сільради за неоприлюднення закупівель у ProZorro – #Точно

На Запоріжжі головного бухгалтера Григорівської сільської ради оштрафували на 11,9 тисячі гривень через приховування звітів про закупівлі у системі ProZorro. Така інформація міститься в постанові Запорізького районного суду Запорізької області від 14 липня 2017 року, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

У травні цього року протокол про відповідне порушення склав аудитор Східного офісу Держаудитслужби. При проведені позапланової виїзної ревізії було встановлено, що з 1 серпня 2016 року до 1 березня 2017-го Григорівською сільрадою здійснено закупівель за п’ятьма договорами на суму 857 тисяч 496 гривень. Однак, по жодній із угод не оприлюднені звіти в системі електронних закупівель ProZorro.

На судовому засіданні головний бухгалтер сільради визнав свою вину в повному обсязі.

Із 1 серпня 2016 року на ProZorro перейшли органи місцевого самоврядування, зокрема сільські ради.

Очікувана економія в системі ProZorro за минулой рік становила понад 18 мільярдів гривень.