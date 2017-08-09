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09 Серпень 2017, Київ 19:59
#Точно
11 900 гривень штрафу отримав бухгалтер сільради за не оприлюднення закупівель у системі ProZorro
09 Серпень 2017, 18:40
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
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