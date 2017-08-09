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09 Серпень 2017, Київ 19:59
#Точно

11 900 гривень штрафу отримав бухгалтер сільради за не оприлюднення закупівель у системі ProZorro

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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