Суд розблокував конкурс на посаду керівника ДМС

24 червня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києварозглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів України, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби. Про це повідомили у міністерстві фінансів України.

Зазначається, що підставою рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для зупинення конкурсу.

«Перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок – НАДС має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури», – мовиться у повідомленні.

У Мінфіні нагадали, що до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати – проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та Керівник громадської організації «Центр розвитку цифрової економіки», експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець. За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого рекомендуватиме Уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

Результати конкурсу мають оприлюднити не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про його проведення. Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення конкурсу на керівника ДМС, минуло 28 днів з дати оголошення конкурсу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив розпорядженняКабінету міністрів України про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Як повідомляла прес-служба уряду, рішення ухвалили за позовом народного депутата Андрія Антонищака.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ця заборона є необґрунтованою і в уряді з нею «будуть боротися».

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби й очільника Державної митної служби.

Останній етап відбору, співбесіда, мав відбутися 23 квітня.

Раніше зупинити конкурси Окружний адмінсуд просив екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, але суд відмовив йому в задоволенні позову.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.