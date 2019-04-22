Підстави для зупинки конкурсів на голів ДПС і ДМС відсутні – Мінфін

Міністерство фінансів України заявляє, що причини для зупинки судом конкурсів на посади голів Державної податкової служби та Державної митної служби відсутні.

«Міністерство фінансів зробило все необхідне для того, аби надважлива для України реформа Державної фіскальної служби нарешті зрушила з мертвої точки і почала реально втілюватися. Разом з експертами, в тому числі і міжнародними партнерами, разом із бізнесом та народними депутатами ми розробляли положення для двох служб. Усі охочі мали можливість спостерігати як за конкурсом на двох його етапах і спілкуватися зі всіма претендентами на посаду очільників відомств. У жодного із поважних незалежних спостерігачів не виникало сумнівів, що процес є прозорим та відкритим», – ідеться в повідомленні, поширеному 22 квітня в мережі Facebook.

«Уряд вживає всіх можливих заходів для недопущення зриву проведення конкурсів. Зокрема, вже подане клопотання про скасування ухвали суду про вжиття заходу забезпечення позову у вигляді зупинення конкурсу на Главу митної служби, що має стати наслідком відновлення проведення конкурсу», – додають у Міністерстві фінансів.

Окружний адміністративний суд Києва зупинив розпорядження Кабінету міністрів України про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Як повідомляє прес-служба уряду, рішення ухвалили 17 квітня за позовом народного депутата Андрія Антонищака.

Зокрема, суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення конкурсу на підставі зазначеного розпорядження уряду.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ця заборона є необґрунтованою і в уряді з нею «будуть боротися».

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби й очільника Державної митної служби.

Останній етап відбору, співбесіда, має відбутися 23 квітня.

Раніше зупинити конкурси Окружний адмінсуд просив екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, але суд відмовив йому в задоволенні позову.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.