Суд зупинив рішення уряду про конкурс на посаду голови митниці

Окружний адміністративний суд Києва зупинив розпорядження Кабінету міністрів України про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Як повідомляє прес-служба уряду, рішення ухвалили 17 квітня за позовом народного депутата Андрія Антонищака.

Зокрема, суд заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби вчиняти дії з проведення конкурсу на підставі зазначеного розпорядження уряду.

«Суд, ухвалюючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову, виходив з того, що невжиття таких заходів, очевидно, може призвести до того, що захист прав, свобод та інтересів заявника, на захист яких подається адміністративний позов, стане неможливим, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль і витрат», – йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ця заборона є необґрунтованою і в уряді з нею «будуть боротися».

«Один із законів фізики «сила дії дорівнює силі протидії» працює і в реформуванні ДФС. Як тільки ми почали реально рухатися в реформуванні і робити конкретні кроки, включно з прозорим конкурсом, нас почали активно блокувати. І хоча на минулому тижні в забезпеченні позову було відмовлено, сьогодні адмінсуд таки заборонив Комісії ухвалювати рішення по конкурсу на ДМС», – написала вона у Facebook.

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби й очільника Державної митної служби.

Останній етап відбору, співбесіда, має відбутися 23 квітня.

Раніше зупинити конкурси Окружний адмінсуд просив екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, але суд відмовив йому в задоволенні позову.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.