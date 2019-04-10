Насіров позивається до уряду через конкурси на посади голів митної і податкової служб

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до уряду через оголошення конкурсів на посади очільників Державної митної та податкової служб.

«Роман Насіров у своїх позовних вимогах просить суд визнати протиправними та нечинними розпорядження Кабінету міністрів України», – повідомили у прес-службі суду.

Повідомляється, що наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

20 березня уряд видав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби та очільника Державної митної служби.

У грудні минулого року Кабмін розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби, зазначивши, що це будуть окремі центральні органи виконавчої влади. Конкурс на керівників новоутворених відомств планували провести протягом трьох місяців.

На початку березня 2017 року суд заарештував голову ДФС Романа Насірова за підозрою у причетності до так званої «газової схеми Онищенка» з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку згодом внесли його рідні, і він вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби. 11 грудня минулого року суд поновив Насірова на посаді, але той не повернувся на місце праці. Нині виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби України є Олександр Власов.

В цьогорічній виборчій кампанії з виборів президента України Насіров висував свою кандидатуру, набравши 0,01% голосів виборців. «Комітет виборців України» заявив, що Роман Насіров найбільше витратив грошей на голос одного виборця – 997 гривень.