Верланов очолив Державну податкову службу України – Мінфін

Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова головою Державної податкової служби на п’ять років з дати початку фактичного виконання обов’язків, повідомило Міністерство фінансів України. Випробувальний термін триватиме місяць.

Верланов переміг на конкурсі, який був оголошений 20 березня 2019 року Кабінетом міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби.

Після призначення голови Податкової служби має відбутися реєстрація юридичної особи, переведення працівників ДФС до Державної податкової служби (не менше 30%), а Кабінет міністрів має прийняти розпорядження про початок роботи нової структури.

26 липня 2018 року Верланов призначений заступником міністра фінансів. У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.