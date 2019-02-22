У боротьбі за знищення спрощеної системи оподаткування ми не маємо загубити галузі-лідери – заступник міністра фінансів

Спрощена система оподаткування потребує реформування, зауважує заступник міністра фінансів Сергій Верланов в програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

За словами Верланова, спрощена система є стримуючим фактором стосовно двох речей: рівності платників податків та шкоди бізнесу.

«В нас існує ситуація, коли за одних і тих самих обставин певні категорії людей сплачують різні податки, легально. Це неправильна ситуація. Вона може бути припущена на певний проміжок часу, але не на 20 років», зазначив заступник міністра.

Верланов пояснює, що в Україні немає малого та середнього бізнесу, який може завтра стати великим, тому що бізнес в нас розподілений на великий і бізнес, який використовує ФОПи.

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«Бізнес, який використовує ФОПи не може показати свою консолідовану звітність, тому що це не бізнес. Це угрупування різних точок бізнесу, які у Європі називаються супердрібними. Для того щоб стати великим бізнесом, чи з малого – середнім, потрібен капітал. Власного капіталу немає і це природньо – весь світ працює на залученому капіталі, аби вирости, 95% бізнесу. В нас цього немає. І передумов для того, щоб українській бізнес робив крок нагору, теж немає», – зазначив Верланов.

Спрощену систему треба реформувати, але як – це питання розглядається, додає Сергій Верланов.

«ІТ-галузь росте, розвивається і вже дає більше 4% ВВП, друга галузь, яка теж працює на єдиному податку, на 4-й групі, просто про це не говорять, це сільське господарство. Воно займає перше місце у структурі ВВП. У боротьбі за знищення спрощеної системи оподаткування, звичайно, ми не маємо загубити ці наші галузі-лідери», – констатує заступник міністра фінансів.

Повна версія програми «Свобода в деталях» вийде на хвилях Радіо НВ в неділю, 24 лютого, о 21:00.