Міністерство фінансів: знизити податковий тиск в Україні вдвічі – не реально

В Україні податкове навантаження в цілому є меншим, ніж середній показник у світі, зауважує заступник міністра фінансів Сергій Верланов в програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

Рівень податкового навантаження у Франції – 50%, в Україні – 27,7%, середньосвітовий показник серед країн, які здають свою звітність, 30-32%, додає він.

«Тож просто взяти і знизити податки в два рази – не є реалістичним сценарієм в нашій країні», – наголошує Сергій Верланов.

Реалістичним сценарієм є розмова про зниження податкового тиску по певних речах, наприклад податку з доходів фізичних осіб і одночасне розширення бази оподаткування, пояснює заступник міністра фінансів.

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«Однією з вимог жовтих жилетів у Франції було зменшення цього показника до рівня 25%. Тобто в нас, з точки зору навантаження, достатньо лояльна цифра. Однак не можу заперечувати, що існують в нас певні перекоси: і бізнес і громадяни, які платять податки, а є, які не платять. Тому середня температура по палаті виходить нібито і хороша. Я не захищаюся цифрою 27,7. Вона формується не з того, що в нас всі платять низькі податки, а за рахунок того, що в нас є мікс того, хто платить і не платить», – зазначає Сергій Верланов

Повна версія програми «Свобода в деталях» вийде на хвилях Радіо НВ в неділю, 24 лютого, о 21:00.