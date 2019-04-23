У конкурсі на посаду голови Державної податкової служби переміг заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість», – заявили в Міністерстві фінансів.

Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бала, Сергій Петухов – 13,54 бала, а Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

За результатами оцінювання кандидатів комісія рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Верланов призначений заступником міністра фінансів 26 липня 2018 року. У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.