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23 Квітень 2019, Київ 16:23
Новини | Економіка

У конкурсі на посаду голови Державної податкової служби переміг заступник міністра фінансів

Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби

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У конкурсі на посаду голови Державної податкової служби переміг заступник міністра фінансів України Сергій Верланов, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість», – заявили в Міністерстві фінансів.

Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бала, Сергій Петухов – 13,54 бала, а Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

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За результатами оцінювання кандидатів комісія рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Верланов призначений заступником міністра фінансів 26 липня 2018 року. У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

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