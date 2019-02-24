«Спрощенка» за рік дає бюджетові стільки, скільки митниця за місяць – Мінфін

Надходження від малого та середнього бізнесу в цілому зросли, але річна сума надходжень практично дорівнює сумі, яку митниця перераховує за один місяць, заявив заступник міністра фінансів Сергій Верланов у програмі «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і «Радіо НВ»).

«Якщо рахувати платників єдиного податку третьої групи, то ці надходження збільшилися за рахунок айтішників. Кількість ФОП (фізичних осіб-підприємців – ред.) зменшилася через те, що було введено правило сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску – ред.), навіть якщо ти не працюєш», – розповів Сергій Верланов.

Надходження в минулому році збільшилися на 5 мільярдів гривень, повідомив заступник міністра фінансів.

«Спрощенка» по року (ФОПи і юридичні особи, які на спрощеній системі оподаткування – ред.) згенерувала приблизно 25 мільярдів гривень за весь рік. 25 мільярдів гривень – це та сума, яка в середньому надходить за один місяць від митниці», – сказав Верланов.

Повна версія програми «Свобода в деталях» вийде на хвилях «Радіо НВ» в неділю, 24 лютого, о 21:00.