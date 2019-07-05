Голова Держкіно просить Зеленського ухвалити рішення щодо «Сватів»: це ваша «липецька фабрика»

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко просить президента України Володимира Зеленського ухвалити рішення щодо подальшої долі серіалу «Свати», який повернувся в ефір телеканалу «1+1» після заборони.

Іллєнко переконаний, що питання серіалу «Свати» виходить за межі юридичного аспекту. Він вважає, що воно лежить в площині моральній і політичній.

«І тому я звертаюся до президента України. Пане Володимире, ви вже не є продюсером серіалу «Свати», його виробником, сьогодні ви президент України. І я вважаю, що саме ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для вас є пріоритетом – повернення цього продукту в ефір чи очищення інформаційного простору України від українофобів, які нехтують національним суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави?» – запитує Іллєнко.

Він вважає, що серіал «Свати» – це «липецька фабрика» Зеленського.

«Я від вашого оточення знаю, що ви дуже емоційно і болісно сприйняли заборону сватів у 2017 році і це стало поштовхом до того, що ви почали боротися за посаду президента. Але не повторюйте помилок ваших попередників. Серіал «Свати» – це ваша «липецька фабрика» і хай вас не вводить в оману високий рейтинг цього серіалу, адже цукерки Roshen із захопленням і насолодою поїдала вся Україна», – заявив Іллєнко.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Наприкінці березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». Суд назвав протиправними дії СБУ через звернення до Міністерства культури України про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці та визнав протиправним.

16 травня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію Служби безпеки України та Державного агентства України з питань кіно на рішення суду першої інстанції.