Суд відмовився припинити заборону в Україні серіалу «Свати»

Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити заборону в Україні серіалу «Свати». Рішення від 17 січня було оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень 23 січня.

У ньому йдеться про те, що ТОВ «Кіноквартал» звернулося з позовною заявою до Служби безпеки України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно.

Компанія просила визнати протиправною й скасувати: постанову СБУ про заборону в’їзду в Україну громадянинові Росії (актору Федорові Добронравову – ред.) терміном на три роки; наказ Міністерства культури про внесення цієї людини до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці; наказ Державного агентства України з питань кіно про скасування державної реєстрації та визнання недійсним державного посвідчення на право розповсюдження й демонстрування фільмів від 24 грудня 2008 року та скасування державної реєстрації серіалу «Свати» (назва в рішенні не уточнюється – ред.).

У рішенні йдеться про те, що позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Державного агентства України з питань кіно про заборону «Сватів».

«В обґрунтування клопотання про забезпечення адміністративного позову позивачем зазначається, що прийняте Державним агентством України з питань кіно оскаржуване рішення є протиправним, необґрунтованим, прийнятим з перевищенням повноважень, без додержання принципу рівності перед законом та порушенням вимог пропорційності, тобто без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване рішення», – мовиться в тексті рішення.

Також позивач заявив, що дії Державного агентства з питань кіно завдають значної майнової шкоди його правам та інтересам, оскільки «позивач не має можливості отримувати належні йому кошти від передачі права розповсюджувати й демонструвати фільм».

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення суду відсутня.

«У задоволенні заяви про забезпечення позову товариства з обмеженою відповідальністю «Кіноквартал» відмовити», – мовиться в ухвалі суду.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Телеканал «1+1» висловлював обурення у зв’язку з рішенням Мінкультури і анулюванням прокатного посвідчення серіалу «Свати», у якому знімався Добронравов.