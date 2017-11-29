«1+1» висловив обурення забороною серіалу «Свати»

Телеканал «1+1» висловив обурення анулюванням прокатного посвідчення серіалу «Свати».

«З 2015 року в Україні існує так званий «чорний список» Міністерства культури. Наразі до нього входять 113 осіб, які вважаються такими, що представлять загрозу національній безпеці України. Наскільки ми зрозуміли, причиною попадання до нього Добронравова і заборони серіалу «Свати» стали висловлювання актора щодо Криму. Проте чому саме зараз постало питання заборонити популярний серіал українського виробництва, для нас залишається загадкою. Натомість інші серіали і фільми за участі Добронравова, які демонструвалися на українському ТВ, залишилися поза увагою органів влади», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті телеканалу.

29 листопада голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив у Facebook, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про заборону Федору Добронравову, який знімається в серіалі «Свати», на в’їзд в Україну терміном на три роки. У відомстві повідомили, що росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, він також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави.

Раніше заступник Державної агенції з питань кіно Сергій Неретін у коментарі Радіо Свобода пояснював, що Держкіно буде зобов’язане заборонити серіал «Свати» в тому випадку, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Серіал «Свати» виходить із 2008 року, знімає його студія «Квартал 95».