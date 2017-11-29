Держкіно заборонило серіал «Свати» – Іллєнко

Державне агентство України з питань кіно заборонило серіал «Свати», повідомив голова агентства Пилип Іллєнко у Facebook.

«Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати», – написав Іллєнко.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про заборону Федору Добронравову, який знімається в серіалі «Свати», на в’їзд в Україну терміном на три роки. У відомстві повідомили, що росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, він також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

28 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави.

Раніше заступник Державної агенції з питань кіно Сергій Неретін у коментарі Радіо Свобода пояснював, що Держкіно буде зобов’язане заборонити серіал «Свати» в тому випадку, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.