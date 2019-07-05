ГПУ просить арештувати майно Ющенка – Горбатюк

Генеральна прокуратура України просить суд заарештувати майно колишнього президента України Віктора Ющенка, повідомив Радіо Свобода керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Правда. Якщо повідомили про підозру, то зобов’язані реагувати. Це не право, це обов’язок», – сказав Горбатюк.

За його словами, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах».

«Де він зазначений у реєстрах нерухомості власником – про арешт цього майна клопоче слідчий», – зазначив Горбатюк у коментарі Радіо Свобода.

На початку червня Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури. Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим» і вказав на «політичний підтекст» у справі.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».