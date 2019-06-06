ГПУ підозрює Ющенка в сприянні Януковичу у справі «Межигір’я»

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому президенту Віктору Ющенку. Цю інформацію першим повідомив увечері 5 червня в Telegram депутат Верховної Ради Сергій Лещенко, зранку 6 червня це підтвердила речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Справа стосується механізму виведення з державної власності у 2007 році резиденції «Межигір’я». Згідно з повідомленнями, Ющенко підозрюється за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Фотографію частини документа з підписом Ющенка біля надрукованого тексту «Підозрюваний» навела на своїй сторінці у Facebook колишня речниця прокуратури Києва Олена Яхно. Час вручення повідомлення про підозру – 11:50 4 червня.

Ющенко чи його адвокати наразі не коментували цих повідомлень.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».