Депутати закликають АРМА не підписувати договір на управління «Межигір’ям» з фірмою екс-помічника Мураєва

Народні депутати Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Єгор Соболєв і Вікторія Войціцька вимагають від Агентства з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) не укладати угоду з переможцем конкурсу на управління екс-резиденцією Януковича і вже звернулись до правоохоронних органів з вимогою розслідувати можливі зловживання під час проведення відбору. 29 травня тендерний комітет АРМА оголосив новим управителем комплексу маловідому компанію ТОВ «Скомпані», директором якої значиться Олексій Вороненко – політичний експерт і донедавна помічник колишнього регіонала, народного депутата Євгена Мураєва.

Під час брифінгу в стінах парламенту депутати озвучили можливі наслідки передачі «Межигір’я» в управління компанії, пов’язаної з оточенням екс-регіоналів:

«Уже через декілька днів ми можемо отримати ситуацію, коли доступ до «Межигір’я» може бути закритий. Ми можемо отримати там що завгодно: казино, готель, бізнес-центр, будь що. Є також ризик, що завтра сам Янукович буде оплачувати реконструкцію «Межигір'я» через помічника Мураєва», – заявив депутат Мустафа Найєм.

Він зазначив, що депутати будуть «звертатись до правоохоронних органів, та до суду. І, поки ще є час, до АРМА, щоб не укладали ніяких угод».

«Це не рядовий корупційний актив, який є у власності держави, – зазначив Найєм. – Це актив, який є соціальним і має бути із соціальним напрямком. Віддати «Межигір’я» екс-регіоналам – це не просто злочин, це переписування історії, яке ганьбить пам’ять тих людей, які загинули і все, що відбулося 5 років тому».

Народний депутат Єгор Соболєв, співавтор закону про АРМА заявив, що вже звернувся до Державного бюро розслідувань через ймовірні порушення закону представниками Агентства : «Ви порушуєте закон. Ніяких обмежень щодо передачі важливих об’єктів громадським організаціям не існує. У законі чітко написано, що це має бути юридична особа – і кожна ГО є такою особою. Через те, що ви порушуєте закон, я звернувся до керівника ДБР Романа Труби – вони вже почали відповідне розслудування. Я звернув його увагу, що це важливе суспільне явище, коли «Межигір’я» повертається до людей Януковича – це величезна біда для нас усіх, символічна біда».

Продовжити пошук нового управлінця резиденції закликав і голова громадської Ради при АРМА Гліб Канєвський – утім, уже за новими правилами, адже «сам конкурс щодо «Межигір’я» заходить в глухий кут»:

«Щоб якось вирішити це питання, є три альтернативи. Перша: ця ГО може зареєструватися як приватне підприємство, однак є багато складнощів – зокрема, вже накопичені борги «Межигір'я». Друге: прийняти закон, щоб дозволити АРМА передавати арештовані активи як соціальний бізнес, але тут ще треба вивчити позицію юристів АРМА, чи вона точно є ствердною. Третє: може включитись уряд і надати держпідприємство.І щоб воно, яке назветься «Музей Межигір’я», залучило громадську організацію, всі сторони – і для громади та держави утримувало «Межигір’я» за державний кошт».

29 травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

Її директором є донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії «Опозиційний блок» та колишнього номінального власника телеканалу NewsOne.

Нинішній комендант «Межигір’я» і голова «НПУ Межигір’я» Денис Тарахкотелик заявив Радіо Свобода, що не має довіри до переможця конкурсу, а громадська рада при АРМА закликала провести новий конкурс на управителя резиденцією.

В АРМА заявляють, що угода з переможцем конкурсу буде підписана не раніше, ніж через два тижні, оскільки перед цим має поставити свої підписи на документах прокуратура, а управитель – провести інвентаризацію маєтку.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.