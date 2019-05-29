Громадська рада при АРМА: закликаємо провести новий конкурс на управителя «Межигір’я»

Громадська рада при Агентстві з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) оприлюднила відкриту заяву, у якій висловила незадоволення результатами конкурсу з відбору нового управителя для «Межигір’я». У ньому перемогла маловідома компанія без відповідного досвіду ТОВ «Скомпані», директор якої – політолог, пов’язаний з колишнім регіоналом Євгеном Мураєвим. Громрада при АРМА закликала відомство провести новий відбір.

«Ми розуміємо, що такий критерій як «регіонал» чи «нерегіонал» не може бути застосований до учасників конкурсу, – зауважують вони у своїй заяві. – Втім, факти свідчать про те, що ТОВ «Скомпані» не має необхідних досвіду та фінансів для управління таким чутливим активом як «Межигір’я».

Тому громрада закликала АРМА «провести новий конкурс з відбору управителя «Межигір’я», щоб відібрати професійного управителя, який зможе підтвердити досвід, фінанси, а також бізнес-план, що врахує соціальні ініціативу активу».

Крім того, у громраді зазначили, що на засіданні тендерного комітету не було озвучено, як саме переможець конкурсу планує налагодити підприємництво на території резиденції, яке б забезпечило сплату податків до бюджету і при цьому забезпечувало б підтримку діючих соціальних ініціатив, таких як Музей корупції, реабілітація ветеранів та літній відпочинок для дітей учасників бойових дій.



Представники громради при АРМА відзначили, що конкурс «був проведений відкрито», проте жоден з учасників не заявив «конструктивних пропозицій» щодо управління арештованою резиденцією.

Громадська рада при АРМА – тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і громадського контролю за діяльністю АРМА.

29 травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

Її директором є донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії «Опозиційний блок» та колишнього номінального власника телеканалу NewsOne.

Нинішній комендант «Межигір’я» і голова «НПУ Межигір’я» Денис Тарахкотелик заявив Радіо Свобода, що не має довіри до переможця конкурсу. До маєтку викликали поліцію і прокуратуру, оскільки «очікується спроба рейдерства».

В АРМА заявляють, що угода з переможцем конкурсу буде підписана не раніше ніж через два тижні, оскільки перед цим має поставити свої підписи на документах прокуратура, а управитель – провести інвентаризацію маєтку.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.