Поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного у нападі на журналіста Комарова

Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова. Про це повідомили у Нацполіції.

«Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса. У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу «берці» радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок», – мовиться у повідомленні.

Поліція просить громадськість допомогти з ідентифікацією підозрюваного.

20 червня стало відомо, що помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили у місті 4 травня. Поліція повідомляла, що на чоловіка напав невідомий. Комарова з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці відкрили справу за статтею «замах на умисне вбивство». У НСЖУ назвали Комарова «незручним для багатьох місцевих політиків».

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова розглядає три версії.