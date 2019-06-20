Цієї ночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня, повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Убивство українського журналіста. Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був без свідомості, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, – саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми», – повідомив Томіленко на сторінці у Facebook.

Він заявив, що НСЖУ продовжує «вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів».

4 травня вранці у місті Черкаси стався напад на місцевого журналіста Вадима Комарова. Поліція повідомляла, що на чоловіка напав невідомий. Комарова з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Правоохоронці відкрили праву за статтею «замах на умисне вбивство».

