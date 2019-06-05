У травні зафіксовані сім інцидентів фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ

У травні зафіксовані сім інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, повідомила Національна спілка журналістів України.

«Найжорстокішим та найрезонаснішим нападом у травні стало побиття черкаського журналіста та блогера Вадима Комарова. Вранці 4 травня перехожі побачили на вулиці в Черкасах жорстоко побитого журналіста і викликали «швидку». Вже місяць Вадим непритомний, перебуває в стані медичної коми, лікарі кажуть, що «позитивної динаміки немає...» – третина головного мозку пошкоджена», – заявили в НСЖУ.

За даними спілки, колеги Комарова зазначають, що напад вчинений через критичні статті, які готував журналіст: одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п’яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста намагалися застрелити у 2016 року.

У НСЖУ розповіли, що в травня під час нападів постраждали кореспондент видання Odessa.online Олена Соломонова, одеська журналістка та блогер Світлана Підпала, журналісти волинського телеканалу «Аверс» Наталія Поліщук, Марічка Петручик, В’ячеслав Морошко, журналіст дніпровського «34 телеканалу» Всеволод Прокоф’єв, кореспондент телеканалу «1+1» Володимир Тимофійчук та журналіст херсонського видання «Новий день» Олег Батурин.

Національна спілка журналістів наголосила, що загалом від початку року зафіксували 30 випадків застосування сили до журналістів.