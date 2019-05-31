Суд у Криму оштрафував кримськотатарську активістку Салієву за репост у Фейсбуці

Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 31 травня визнав кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муміне Салієву винною в демонстрації забороненої символіки і присудив їй штраф в обсязі тисячі рублів. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Салієву засудили за репост у соцмережі Facebook у 2013 році. Під час засідання співробітник поліції Олексій Малеванець, який уклав протокол про адміністративне порушення, пояснив, що затримати Салієву в Бахчисараї, доставити її до російського Центру протидії екстремізму в Сімферополі і не допускати до неї адвоката розпорядилося керівництво.

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Малеванець підтвердив, що правоохоронці могли викликати Салієву повісткою без затримання.

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали двох кримськотатарських активісток. Прокуратура АРК розслідує це затримання як незаконне позбавлення волі.