Путін на тарілці та листівки «убей бандеровца». Що інкримінують Володимиру Скачку

До прозорості та відкритості закликає Національна спілка журналістів силові відомства, які провели обшук у помешканні автора ресурсу «Антифашист» Володимира Скачка та викликали його на допит до Херсонського суду. Що ж інкримінують Скачку прокуратура та СБУ і що він сам каже про цю ситуацію?

Російські медіа, зокрема і програма «60 минут» на телеканалі «Россия 1» приділили багато уваги обшуку, який провела 5 березня 2019 року Служба безпеки України у квартирі журналіста, автора ресурсу «Антифашист», частого гостя російських політичних шоу, Володимира Скачка.

Російські медіа називають це «переслідуванням опозиційного журналіста».

Спочатку про обшук 5 березня повідомила дружина Скачка, за її словами, у їхню квартиру прибув адвокат Олексій Панасюк, але його не пустили, оскільки його адвокатське посвідчення ще в процесі виготовлення.

Сам Володимир Скачко розповів пізніше ресурсу «СтранаUA», що, як він зрозумів, його підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України (заклик до порушення територіальної цілісності і насильницької зміни кордонів).

«На підставі статей, надрукованих мною в «РИА Новости» ще у 2014 році. Мене звинувачують, що нібито я діяв у змові з керівником «РИА Новости-Украина» Кирилом Вишинським»,– пояснив Скачко.

За його словами, разом із співробітниками СБУ працювала і жінка-філолог, яка вичитувала його тексти.

«Не знаю, що вони шукали саме, хоча мета була - добути докази, що я намагався порвати Україну на шматки, розпалюючи ненависть. На думку ось цієї жінки-фахівця я не люблю Україну. Наприклад, у моїх текстах були фрази «громадянська війна», «київський режим». Вона називала це все наративом і маркерами російської пропаганди, які мені нібито спущені звідкись», – розповів Володимир Скачко.

Він відкинув усі звинувачення і висловив думку, що цими діями його хочуть «виключити з передвиборчої політичної боротьби, змусивши замовкнути».

Скачко також повідомив, що його викликали на допит у Херсон 11 березня і що він туди поїде.

СБУ і прокуратура Автономної респубілки Крим

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що підозрює журналіста Володимира Скачка у посяганні на територіальну цілісність України. У зв’язку з цим і був проведений обшук у помешканні Скачка.

«Під час обшуку було виявлено та вилучено низку матеріалів антиукраїнського спрямування, які, починаючи з 2014 року, розповсюджувалися в українських та російських ЗМІ, у тому числі і ті, що містять заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України та ряд предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова», – заявляють у прокуратурі.

Як повідомляють джерела Радіо Свобода, серед іншого у помешканні Володимира Скачка були знайдені і листівки із закликами «убей бандеровца или застрелись», а також предмети із зображеннями Путіна, Сталіна, символікою Росії та ФСБ.

Правоохоронці повідомляють, що мають намір спрямувати до суду клопотання про запобіжний захід для Володимира Скачка. Йому загрожує арешт без права застави.

Речниця СБУ Олена Гітлянська теж підтвердила виданню «Детектор Медіа», що це були слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України) щодо осіб, пов'язаних з антиукраїнською діяльністю російських державних медіа-структур в Україні.

На запитання, чи обшук пов'язаний зі статтями Скачка саме для сайту «Антифашист», Гітлянська сказала, що Володимир Скачко був одним із основних авторів для російських пропагандистських медіа.

Санкцію на обшук помешкання Володимира Скачка надав міський суд Херсона за поданням прокуратури Автономної республіки Крим.

8 лютого 2019 року цей суд у Херсоні продовжив до 8 квітня арешт керівнику «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському, затриманому у травні минулого року. Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Як заявляють у СБУ, щомісяця він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, які надходили з Росії через Сербію. Вишинський усі звинувачення відкидає.

Реакція журналістської спільноти

Голова Спілки журналістів України Сергій Томіленко написав, що НСЖУ висловлює своє занепокоєння з приводу тривалості (понад 14 годин) обшуку у помешканні журналіста Володимира Скачка і наголошує, що слідчі дії правоохоронних відомств щодо журналістів повинні чітко аргументуватися суспільству.

Томіленко закликав силовиків дотримуватися права журналіста на захист – на адвоката, користування телефоном і іншими формами зв'язку.

«Журналістська спільнота не повинна мати підстав вбачати у СБУ інструмент свідомого політичного тиску на редакційну політику медіа, особливо у виборчий період», – зазначив Томіленко.

А Дмитро Василець, як презентує себе як медіа-правозахисника, оголосив на своїй сторінці у Facebook збір грошей для матеріальної підтримки Володимира Скачка, оскільки, за його словами, через те, що СБУ вилучила «ноутбук, усі телефони та банківські картки» той немає засобів для існування.

Біографічна довідка журналіста

Скачко Володимир Сергійович, журналіст (з 1999). Н. 03.07.1959 (м.Полтава); укр. Осв. Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, іст. ф-т (1982); відд. журналістики Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (Москва, 1988-89). 1983-88 - викладач суспільних наук, комсорг, СПТУ N 29 м.Києва. 1989-94 - кор., газети «Молода гвардія» (Київ), «Голос України», «Независимая газета» (Москва), Бі-Бі-Сі, «Юкрейніан віклі» (США). 1994-96 - політ. оглядач програми «Післямова» (телекомпанія «Нова мова», Київ), газет «Сегодня» та «Русский телеграф» (Москва), Бі-Бі-Сі. 1997 - зав. відділу політики програми «ТСН» (студія «1 плюс 1»), 1998-99 - оглядач програми «Обличчя світу» (телекомпанія «Нова мова»). Один із засновників Укр. нац. медіа-клубу (1991). З 2000 року – головний редактор газети «Киевский телеграф» який з 2011 року існував у електронній версії, а із серпня 2014 року повністю перестав працювати.